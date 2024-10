Le donne del vino ricordano Marisa Leo: il ricavato destinato al contrasto della violenza di genere (Di martedì 22 ottobre 2024) Il sorriso di Marisa Leo (una delle socie vittima di femminicidio) ha illuminato la prima edizione di "100 donne raccontano il vino tra arte, cultura e bellezza" dell'associazione Le donne del vino, delegazione Sicilia guidata da Roberta Urso al Museo archeologico Antonino Salinas della Regione Palermotoday.it - Le donne del vino ricordano Marisa Leo: il ricavato destinato al contrasto della violenza di genere Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il sorriso diLeo (una delle socie vittima di femminicidio) ha illuminato la prima edizione di "100raccontano iltra arte, cultura e bellezza" dell'associazione Ledel, delegazione Sicilia guidata da Roberta Urso al Museo archeologico Antonino SalinasRegione

Alessio Corvino cambia vita dopo Uomini e Donne : il colpo di scena - Durante il suo percorso a Uomini e Donne, Alessio e Lavinia avevano affrontato difficoltà e segnalazioni che mettevano in dubbio la sincerità di Alessio, in particolare insinuazioni su contatti con persone esterne al programma. La storia d’amore di Alessio Corvino e Lavinia Mauro, rispettivamente ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini e Donne, si sa si è conclusa, ma ci sono novità sul Social ... (Gaeta.it)

Uomini e Donne - Lavinia Mauro dopo la rottura con Alessio Corvino avvistata a cena con un ex del Grande Fratello (foto) - Tuttavia le voci su una presunta rottura sono tornate a circolare sempre più insistentemente. . Ecco quanto rivelato da Deianira, che ha allegato una foto come prova: Lavinia Mauro e Gennaro Lillio sono tornati “sotto i riflettori” con una cena intima questa sera a Milano, al ristorante The Dome. (Isaechia.it)

Rastrellamento di Calice. Il gesto eroico delle donne : "Pane e vino ai partigiani" - Il Vanni, che si era squagliato ad agosto, questa volta reagì bene, pur avendo 13 caduti: ma molte più vittime inferse al nemico. Giunsero ben presto notizie che i tedeschi, al rientro da questo rastrellamento, misero fra i loro obiettivi più pressanti quello della distruzione del Val di Vara. I nazisti agirono quindi anche per vendetta: nel “disastro” del rastrellamento del 3 agosto i partigiani ... (Ilrestodelcarlino.it)