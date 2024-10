Lanazione.it - La Stanza accanto: un calendario per aiutare chi è in difficoltà

(Di martedì 22 ottobre 2024) Firenze, 22 ottobre 2024 - Torna l’appuntamento con la solidarietà della ‘’, l’associazione formata da genitori che hanno vissuto la perdita di un figlio e che, nel loro dolore, hanno deciso di darsi una mano e sostenersi a vicenda, stando insieme e condividendo la stessa esperienza, per mantenere vivo il ricordo dei loro ragazzi, ma anche per cercare un modo di tornare alla vita, soprattutto aiutando gli altri. Dal 2009 l’associazione pubblica unin ricordo dei propri figli. Sono sempre calendari gioiosi che invitano alla speranza come per il 2025 dal titolo “Vita Della Vita”, composto con bellissimi scatti di Mariangela Montanari che ritraggono bambini. Il fil rouge che lega tutti questi scatti è lo stupore e la curiosità declinati in mille sfaccettature. I bambini sono portatori sani di speranza.