La Russia ospita il vertice BRICS (Di martedì 22 ottobre 2024) La Russia ospita il vertice del gruppo BRICS. L'Ucraina critica il Segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, per la sua presunta intenzione di partecipare al vertice. La Russia ospita il vertice BRICS La Russia ospita il vertice del gruppo delle economie emergenti BRICS, che inizierà oggi e durerà tre giorni. È prevista la partecipazione al vertice

Lula da Silva rinuncia al viaggio in Russia : colpito da trauma cranico prima del vertice Brics - Gli analisti osservano che la situazione potrebbe influenzare le dinamiche del vertice, poiché l’assenza del presidente potrebbe risultare in una minore visibilità per le posizioni brasiliane su vari temi, da quelli economici a quelli geopolitici. Kalil ha sottolineato l’importanza di osservazioni e controlli ripetuti durante la settimana affinché Lula possa riprendersi completamente. (Gaeta.it)

Il vertice dei Brics in Russia lancia una sfida all’occidente - I Brics sono il club fondato da Brasile, Russia, India e Cina, a cui si è aggiunto presto il Sudafrica. Molti altri paesi vogliono aderire, accomunati dall’ostilità nei confronti dell’ordine mondiale plasmato dagli occidentali. Leggi . (Internazionale.it)

Il presidente iraniano parteciperà al vertice dei BRICS in Russia - Il presidente iraniano parteciperà al vertice dei BRICS Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian parteciperà al prossimo vertice dei BRICS che si terrà a […]. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian parteciperà al prossimo vertice dei BRICS che si terrà in Russia. L’Iran rimane uno degli alleati più stretti della Russia e un fornitore chiave di armi. (Periodicodaily.com)