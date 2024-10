La nuova vita di Azouz Marzouk a 18 anni dalla strage di Erba: sarà assunto come autista di autobus (Di martedì 22 ottobre 2024) Azouz Marzouk sarà assunto come autista dei bus cittadini a Lecco. È stato fondamentale l'aver partecipato al progetto di Academy di Linee Lecco che permette ai disoccupati e a chi ha avuto problemi con la giustizia di poter effettuare un corso per prendere la patente D che serve a guidare i mezzi pubblici. Fanpage.it - La nuova vita di Azouz Marzouk a 18 anni dalla strage di Erba: sarà assunto come autista di autobus Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024)dei bus cittadini a Lecco. È stato fondamentale l'aver partecipato al progetto di Academy di Linee Lecco che permette ai disoccupati e a chi ha avuto problemi con la giustizia di poter effettuare un corso per prendere la patente D che serve a guidare i mezzi pubblici.

La terza vita di Azouz Marzouk : sarà autista di autobus a Lecco - Il primo dicembre 2007, Azouz era stato arrestato per spaccio di droga, poi i domiciliari a Lecco. Come riportano La Provincia di Lecco e l’emittente Unica Tv, infatti, il 42enne vedovi di Raffaella Castagna, una delle vittime della strage di Erba dell’11 dicembre del 2006, entrerà a far parte della neonata Academy di Linee Lecco, il progetto portato avanti dalla partecipata che prevede ... (Ilgiorno.it)