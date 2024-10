La ministra Roccella dice che i medici devono segnalare chi fa ricorso alla Gpa, la replica: «Dobbiamo curare, non denunciare» (Di martedì 22 ottobre 2024) «Un pubblico ufficiale, e anche il medico, è tenuto a segnalare i casi di sospetta violazione della legge alla Procura» dice la ministra per la famiglia parlando dei sanitari in rapporto alla legge che ha reso la gravidanza per altri reato universale. medici e pediatri ricordano il loro dovere di cura Vanityfair.it - La ministra Roccella dice che i medici devono segnalare chi fa ricorso alla Gpa, la replica: «Dobbiamo curare, non denunciare» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 22 ottobre 2024) «Un pubblico ufficiale, e anche il medico, è tenuto ai casi di sospetta violazione della leggeProcura»laper la famiglia parlando dei sanitari in rapportolegge che ha reso la gravidanza per altri reato universale.e pediatri ricordano il loro dovere di cura

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Santanché e il caso Visibilia - l’Inps parte civile : ok della giudice. L’avvocato della ministra chiede di spostare il procedimento a Roma - . L'articolo Santanché e il caso Visibilia, l’Inps parte civile: ok della giudice. Per i pm Marina Gravina e Luigi Luzi, Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria, società del gruppo fondato dalla senatrice di FdI, hanno chiesto e ottenuto la cassa integrazione in deroga nel periodo della pandemia Covid: si tratta di 126mila euro per 13 dipendenti, che però in realtà lavoravano. (Ilfattoquotidiano.it)

L’amministrazione Biden benedice la guerra totale in Medio Oriente - L’amministrazione Biden passerà alla storia come guerrafondaia. Lo Stato ebraico dopo avere devastato la Striscia di Gaza, ora ha avviato l’invasione di terra del Libano e non intende fermarsi. . Prima il conflitto in Ucraina, alimentato dalle armi americane e ora la guerra totale in Medio Oriente portata avanti da Tel Aviv. (Laprimapagina.it)

Fondazione Santa Lucia - l’azienda dice sì all’amministrazione straordinaria - Continua a leggere . L'azienda che gestisce la Fondazione Santa Lucia ha accolto la richiesta unanime di attivare l'amministrazione straordinaria. Una strada che, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rappresenta "sicuramente è la via migliore per garantire la continuità di un'eccellenza come il Santa Lucia". (Fanpage.it)