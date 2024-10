Italia in crisi: Record storico di denatalità nel 2023 con sole 379.890 nascite (Di martedì 22 ottobre 2024) Un calo del 3,4% rispetto al 2022 evidenzia un trend preoccupante per il futuro demografico del Paese. Il 2023 segna un nuovo Record al ribasso per le nascite in Italia, con il numero totale di neonati sceso a 379.890, un decremento di 13.000 unità rispetto al 2022, pari a una diminuzione del 3,4%. Questi dati, rilasciati dall’Istat, evidenziano un trend di lunga durata nella natalità del Paese, che ha visto un costante calo negli ultimi anni. Per ogni mille residenti, nel 2023 sono nati poco più di sei bambini. Anche nel 2024, i dati provvisori indicano un proseguimento di questa diminuzione, con un calo di 4.600 nascite rispetto allo stesso periodo del 2023. Un’analisi più approfondita mostra che dal 2008, quando le nascite superavano le 576.000 unità, si è registrata una perdita complessiva di circa 197.000 nascite, corrispondente a un calo del 34,1%. Puntomagazine.it - Italia in crisi: Record storico di denatalità nel 2023 con sole 379.890 nascite Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un calo del 3,4% rispetto al 2022 evidenzia un trend preoccupante per il futuro demografico del Paese. Ilsegna un nuovoal ribasso per lein, con il numero totale di neonati sceso a 379.890, un decremento di 13.000 unità rispetto al 2022, pari a una diminuzione del 3,4%. Questi dati, rilasciati dall’Istat, evidenziano un trend di lunga durata nella natalità del Paese, che ha visto un costante calo negli ultimi anni. Per ogni mille residenti, nelsono nati poco più di sei bambini. Anche nel 2024, i dati provvisori indicano un proseguimento di questa diminuzione, con un calo di 4.600rispetto allo stesso periodo del. Un’analisi più approfondita mostra che dal 2008, quando lesuperavano le 576.000 unità, si è registrata una perdita complessiva di circa 197.000, corrispondente a un calo del 34,1%.

