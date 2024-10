Gaeta.it - Inglesina acquisisce Maclaren: unione strategica nel settore dei passeggini leggeri

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente acquisizione dida parte disegna una svolta fondamentale nel mercato globale della prima infanzia. Con un’eredità condivisa che abbraccia oltre 60 anni di innovazione e qualità , questa mossapotrebbe ridefinire le dinamiche del, fornendo ai genitori una gamma ancora più ampia di prodotti di alta qualità per il trasporto dei bambini. La combinazione di due marchi iconici offre opportunità promettenti per il futuro dello shopping per la prima infanzia. Il valore storico dinel mercato deiè un marchio con una storia che risale al 1965, quando il fondatore Owenrivoluzionò ilintroducendo il primo passeggino piegabile. Questo prodotto non è solo diventato un simbolo di praticità , ma ha anche ridefinito il concetto di mobilità per le famiglie.