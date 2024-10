Influencer muore dopo essere stata investita a Parigi: Fernanda stava facendo jogging, aveva 31 anni (Di martedì 22 ottobre 2024) Fernanda Carolina Lind Silva, 31 anni, originaria di Santos, Brasile, viveva in Francia da sei anni, ed era un'Influencer specializzata in viaggi. Su Instagram aveva oltre 500mila fan. Fanpage.it - Influencer muore dopo essere stata investita a Parigi: Fernanda stava facendo jogging, aveva 31 anni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024)Carolina Lind Silva, 31, originaria di Santos, Brasile, viveva in Francia da sei, ed era un'specializzata in viaggi. Su Instagramoltre 500mila fan.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Addio a Paul Di’Anno - morto l’ex cantante degli Iron Maiden - aveva 66 anni ed era in sedia a rotelle da tempo - Di'Anno è stato il frontman della storica band heavy metal fino al 1981 L'ex cantante degli Iron Maiden Paul Di'Anno è morto. Il 66enne era malato da tempo ed in sedia a rotelle, ma nonostante ciò non aveva abbandonato il palco: nel 2023 infatti si era anche esibito in concerto in Italia, ma . (Ilgiornaleditalia.it)

Schianto tremendo - 7 atleti di una squadra muoiono così : avevano tra i 15 e i 19 anni - Il cordoglio di Lula e del mondo dello sport La tragedia ha scosso l’intero Paese, con il presidente Luiz Inácio Lula da Silva che ha espresso il suo profondo cordoglio. . I sette giovani, di età compresa tra i 15 e i 19 anni, facevano parte di un promettente gruppo sportivo. L’incidente, avvenuto nella notte tra sabato e domenica, ha provocato la morte di nove persone in totale, tra cui ... (Thesocialpost.it)

Lo storico cantante degli Iron Maiden si è spento nella sua casa di Salisbury. Aveva 66 anni - Riposa in pace Paul». iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Addio a Paul Di’Anno, storico cantante degli Iron Maiden: «Alzate i calici in sua memoria» sembra essere il primo su iO Donna. A nome della band, Rod e Andy e di tutto il team degli Iron Maiden, porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici più stretti di Paul. (Iodonna.it)