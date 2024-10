Gaeta.it - Incidente stradale sulla SP98: due veicoli coinvolti e traffico interrotto per un’ora

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unha avuto luogo oggi attorno alle 12 lungo la Strada Provinciale 98, in direzione di Fiastra, coinvolgendo due autovetture. L’impatto frontale ha causato la ribaltamento di una delle vetture, generando un’operazione di soccorso che ha coinvolto vigilanza e assistenza medica per i feriti. Due persone sono state trasportate all’ospedale di Camerino per accertamenti, pur riportando ferite lievi. La situazione ha richiesto l’intervento delle autorità locali e ha portato alla chiusura temporanea della strada. Dettagli dell’Nella giornata di oggi, laha visto uno scontro che ha coinvolto due, diversi per tipo di alimentazione: uno era a metano e l’altro a GPL. L’si è verificato in un orario di intenso, aumentando la complessità dell’intervento dei soccorsi.