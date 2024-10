In scooter contro un'auto: muore Federico Asta il "pasticcere dei vip". Il suo impegno durante l'alluvione a Bologna (Di martedì 22 ottobre 2024) Incidente mortale, ieri sera poco prima delle 22, in periferia a Bologna. Per cause da accertare, in via Salvemini, all’incrocio con via Einaudi, si è verificato uno scontro fra uno scooter di grossa cilindrata Yamaha e un suv, un Honda, che stava svoltando lungo la strada. Per l’impatto, il giovane a bordo della moto, Federico Asta, 34 anni, noto pasticcere in città, è stato sbalzato a terra: Feedpress.me - In scooter contro un'auto: muore Federico Asta il "pasticcere dei vip". Il suo impegno durante l'alluvione a Bologna Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 22 ottobre 2024) Incidente mortale, ieri sera poco prima delle 22, in periferia a. Per cause da accertare, in via Salvemini, all’incrocio con via Einaudi, si è verificato uno sfra unodi grossa cilindrata Yamaha e un suv, un Honda, che stava svoltando lungo la strada. Per l’impatto, il giovane a bordo della moto,, 34 anni, notoin città, è stato sbalzato a terra:

Morto in un incidente in scooter Federico Asta - il pasticciere dei vip : “Voleva donare bomboloni ai volontari di Bologna” - Le dinamiche dell’incidente di Federico Asta L’incidente si è verificato ieri sera, lunedì 21 ottobre, quando verso le 22:00 Asta stava percorrendo a bordo del suo scooter via Einaudi, alla periferia di Bologna, quando per cause da accertare ha impattato violentemente contro un Suv. È morto in un incidente stradale Federico Asta, noto come il pasticciere dei vip, che stava viaggiando a ... (Dayitalianews.com)

Morto “pasticciere dei vip” Federico Asta : era uscito in scooter per donare bomboloni ai volontari a Bologna - È rimasto vittima di un incidente stradale a Bologna mentre viaggiava in scooter per consegnare alcuni bomboloni ai volontari che lavoravano per ripristinare la sicurezza dopo l'alluvione. Continua a leggere . Il "pasticciere dei vip" Federico Asta sarebbe morto sul colpo. L'uomo voleva donare i prodotti da forno a coloro che sono arrivati a Bologna per dare una mano. (Fanpage.it)

