Ilaria Salis, l'Ungheria chiede la revoca dell'immunità per l'eurodeputata: «Non sei una martire, sei una delinquente» (Di martedì 22 ottobre 2024) L'Ungheria ha chiesto la revoca dell'immunità per l'eurodeputata Ilaria Salis. Lo hanno annunciato gli eurodeputati ungheresi di Viktor Orban durante la sessione plenaria del Ilmessaggero.it - Ilaria Salis, l'Ungheria chiede la revoca dell'immunità per l'eurodeputata: «Non sei una martire, sei una delinquente» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'ha chiesto laper l'. Lo hanno annunciato gli eurodeputati ungheresi di Viktor Orban durante la sessione plenaria del

Ilaria Salis - Ungheria chiede la revoca dell’immunità al Parlamento europeo - In gioco non c’è solo il mio futuro personale, ma anche e soprattutto cosa vogliamo che sia l’Europa, sempre più minacciata da forze politiche autoritarie. Né per me, né per Maja, né per nessun oppositore politico, tantomeno se antifascista. Ad annunciarlo per prima è stata la stessa deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, seguita dalla presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola. (Lapresse.it)

“Ilaria Salis affronti il processo”. L’ira della deputata alla richiesta degli europarlamentari ungheresi - Monza, 22 ottobre 2024 – "A breve sarà annunciata al Parlamento europeo di Strasburgo la richiesta di revoca della mia immunità da parte delle autorità ungheresi". VIKTOR ORBAN PRIMO MINISTRO UNGHERIA I reati contestati da Budapest Risponde così, rinnovando le sue accuse al primo ministro ungherese in carica dal 2010 Ilaria Salis, commentando con dure parole la richiesta dei ... (Ilgiorno.it)

Ue - l’Ungheria chiede la revoca dell’immunità per Ilaria Salis. Lei replica : “L’Europa difenda lo Stato di diritto” - Era solo una questione di tempo, ma adesso la replica dell’Ungheria all’elezione di Ilaria Salis al Parlamento europeo è arrivata. . Salis, come fatto anche nel giorno della sua elezione, si appella all’Europa affinché faccia valere i suoi principi e difenda lo Stato di diritto: “Come ho già detto più volte, auspico che il Parlamento scelga di difendere lo Stato di diritto e i diritti umani ... (Ilfattoquotidiano.it)