Il Gladiatore 2: anticipazioni sul sequel che promette di segnare un'epoca al cinema

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mondo delsi prepara a un evento straordinario con il lancio di “Il2”, previsto per il 14 novembre in Italia e il 22 negli Stati Uniti. Scritto da Peter Craig e David Scarpa, il film rappresenta un ritorno atteso e nostalgico a una delle pellicole più iconiche della storia del. In regia troviamo nuovamente Ridley Scott, che dopo quasi 25 anni dall’uscita del primo capitolo riporta sul grande schermo la grandezza della storia romana e delle sue emersioni eroiche. La pellicola, già definita un potenziale candidato agli Oscar, è attesa con grande trepidazione sia dagli appassionati che dalla criticatografica. La trama del: un viaggio tra passato e rinascita “Il2” si configura come un omaggio al periodo di grande splendore di Roma, ma non senza le sue contraddizioni.