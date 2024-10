Gqitalia.it - I migliori workout in zona 2, secondo alcuni personal trainer esperti

(Di martedì 22 ottobre 2024) Forse non sei abituato ad allenarti in2 che abbiamo definito come “l'arma segreta del fitness nascosta in piena vista”, ma è giunta l'ora di impegnarti in una forma di sforzo leggero. Di base, la2 è laa più bassa intensità di frequenza cardiaca che si possa considerare ancora come esercizio fisico. «L'allenamento in2 consiste nel mantenere la frequenza cardiaca e la risposta muscolare nelladi gestione del peso, chechiamanodi combustione dei grassi», spiega il PT Martin Sharp. «Durante l'allenamento aerobico, il corpo crea ATP (Adenosina Trifosfato) combinando il glucosio con l'ossigeno. Il glucosio può provenire dal grasso corporeo o da fonti di carboidrati».