Harvey Weinstein ha un cancro al midollo osseo: come sta l’ex produttore degli scandali sessuali a Hollywood (Di martedì 22 ottobre 2024) Harvey Weinstein è stato colpito da un cancro al midollo osseo: è il famoso produttore degli scandali sessuali ad Hollywood. Dopo i guai con la legge e con la società ora Weinstein deve affrontare la battaglia contro la malattia. Harvey Weinstein e il cancro al midollo osseo (ANSA) Notizie.comIl 72enne è stato colpito da una leucemia mieloide cronica. Adesso si sta sottoponendo ad una serie di cure approfondite nella prigione Rikers Island di New York dove è rinchiuso. Attualmente Weinstein sta scontando una condanna in carcere di 16 anni dopo la condanna per stupro in California. A settembre l’uomo era sembrato emaciato e fragile, oltre che in sedia a rotelle, durante l’ultima udienza tenuta in Tribunale. Era stato infatti sottoposto a un intervento chirurgico al cuore d’urgenza. Il cancro che lo ha colpito è considerato una delle forme più rare secondo la Mayo Clinic. Notizie.com - Harvey Weinstein ha un cancro al midollo osseo: come sta l’ex produttore degli scandali sessuali a Hollywood Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di martedì 22 ottobre 2024)è stato colpito da unal: è il famosoad. Dopo i guai con la legge e con la società oradeve affrontare la battaglia contro la malattia.e ilal(ANSA) Notizie.comIl 72enne è stato colpito da una leucemia mieloide cronica. Adesso si sta sottoponendo ad una serie di cure approfondite nella prigione Rikers Island di New York dove è rinchiuso. Attualmentesta scontando una condanna in carcere di 16 anni dopo la condanna per stupro in California. A settembre l’uomo era sembrato emaciato e fragile, oltre che in sedia a rotelle, durante l’ultima udienza tenuta in Tribunale. Era stato infatti sottoposto a un intervento chirurgico al cuore d’urgenza. Ilche lo ha colpito è considerato una delle forme più rare secondo la Mayo Clinic.

