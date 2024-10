Harris mantiene un leggero vantaggio in 4 Stati chiave (Di martedì 22 ottobre 2024) La vicepresidente Kamala Harris mantiene un leggero vantaggio in 4 Stati chiave: Georgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin. L’ex presidente Donald Trump è invece in vantaggio in due Stati chiave: Arizona e North Carolina. Testa a testa invece nell’ultimo Stato chiave: il Nevada. A livello nazionale, Harris è in vantaggio di 2 punti percentuale. USA 2024: Periodicodaily.com - Harris mantiene un leggero vantaggio in 4 Stati chiave Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) La vicepresidente Kamalaunin 4: Georgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin. L’ex presidente Donald Trump è invece inin due: Arizona e North Carolina. Testa a testa invece nell’ultimo Stato: il Nevada. A livello nazionale,è indi 2 punti percentuale. USA 2024:

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali - sondaggio BiDiMedia - Citynews : de Pascale in vantaggio - preferito da più della metà degli intervistati - Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e candidato del centrosinistra alla carica di presidente della Regione Emilia-Romagna, è in vantaggio rispetto alla sua diretta contendente, vale a dire Elena Ugolini, candidata civica sostenuta compattamente dal centrodestra. E' la fotografia che viene... (Cesenatoday.it)

Elezioni Usa - Trump in vantaggio nel voto anticipato degli Stati chiave - In generale, il 45 per cento degli elettori ha dichiarato che voterà in anticipo, rispetto al 50 per cento che ha intenzione di esprimere il proprio voto il giorno delle elezioni. Estendendo il sondaggio alla totalità dell’elettorato negli Stati chiave, il vantaggio di Trump aumenta a due punti percentuali (48 vs 46). (Lettera43.it)

Trump è in vantaggio nel voto anticipato degli Stati chiave - Estendendo il sondaggio alla totalità dell’elettorato negli Stati chiave, il vantaggio del tycoon aumenta a due punti percentuali. In base ad un sondaggio effettuato da Harvard Caps e Harris, Donald Trump è in vantaggio di all’incirca un punto percentuale sulla sua avversaria dem Kamala Harris tra gli elettori che voteranno anticipatamente negli Stati chiave in vista delle elezioni del 5 novembre. (Laprimapagina.it)