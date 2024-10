Gaeta.it - Giudici romani interpellano la Cassazione su migrazione e lista dei Pesi sicuri

La questione dell'immigrazione in Italia si infiamma con un nuovo sviluppo giuridico. Recentemente, i giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma hanno formulato un interpello alla prima sezione civile della Cassazione. Questo atto, risalente a oltre un mese fa, mira a chiarire se sia possibile per i tribunali agire in autonomia nel trattamento delle richieste di asilo o se debbano attenersi rigidamente alla lista dei Paesi sicuri elaborata dal ministero degli Esteri. Tale questione ha assunto particolare rilevanza a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea, emessa il 4 ottobre, che ha negato la convalida del trattenimento di dodici migranti in un centro di permanenza per il rimpatrio situato nel territorio italiano in Albania.