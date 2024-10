Frosinone Calcio, ufficiale: esonerato Vivarini. La conferenza di Stirpe (Di martedì 22 ottobre 2024) Vincenzo Vivarini e il Frosinone Calcio si separano ufficialmente, al suo posto è stato promosso dalla Primavera Leandro Greco. Ad annunciare la decisione è stato il presidente Stirpe in conferenza stampa. La squadra giallazzurra, peraltro, partirà per il ritiro a tempo indeterminato a Castel di Frosinonetoday.it - Frosinone Calcio, ufficiale: esonerato Vivarini. La conferenza di Stirpe Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Vincenzoe ilsi separano ufficialmente, al suo posto è stato promosso dalla Primavera Leandro Greco. Ad annunciare la decisione è stato il presidenteinstampa. La squadra giallazzurra, peraltro, partirà per il ritiro a tempo indeterminato a Castel di

Il Frosinone Calcio dice addio ad una storica bandiera : muore Nazzareno Spaziani - Muore uno dei calciatori storici del Frosinone Calcio: se ne va all'età di 71 anni Nazzareno Spaziani. L'uomo si è spento nella sua abitazione nel quartiere Selva dei Muli. Nato a Frosinone, l'ex difensore ha collezionato più di 120 presenze con la maglia canarina, tutte nel girone C di Serie C... (Frosinonetoday.it)

Calcio in lutto per la morte di Totò Schillaci : un anno fa la partita a Frosinone - . La camera. Dopo giorni di apprensione è arrivata la notizia che gli amanti del pallone non volevano leggere: Salvatore Schillaci, in arte Totò, non ce l' ha fatta ed è morto a Palermo per via di un tumore al colon. . Le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi giorni fino purtroppo al decesso. (Frosinonetoday.it)

Il Frosinone Calcio ricorre contro FIGC e Lega Serie A per decisione CFA FIGC - A. S. C. Napoli S. p. l. r. r. p. r. 0005/CFA-2024-2025, pubblicata, quanto al dispositivo, il 12 luglio 2024 e, quanto alle motivazioni, con contestuale notifica, il 16 luglio 2024, con conseguente annullamento/revoca della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. S. p. r. (Calcioweb.eu)