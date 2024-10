Francesco Caputo morto dopo 11 giorni di coma: era il ciclista colpito da una portiera a Milano (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano/TRICASE – Un drammatico incidente si è verificato a Milano, dove Francesco Caputo, un ingegnere biomedico di 35 anni originario di Lucugnano, frazione di Tricase, ha perso la vita dopo dieci giorni di agonia. Il giovane è rimasto gravemente ferito nella serata di venerdì 11 ottobre, quando, mentre era in sella alla sua bicicletta, è stato coinvolto in un incidente stradale. La tragedia è avvenuta in via Soperga, nei pressi della stazione Centrale di Milano, poco prima delle 21.Leggi anche: Davide muore a 22 anni dopo lo schianto: 15 giorni di agonia, il dolore della famiglia La dinamica dell’incidente Secondo quanto riportato, Caputo, che stava utilizzando una bicicletta in sharing del servizio bikeMi, si è scontrato violentemente contro la portiera di una Citroen C3 che sarebbe stata aperta improvvisamente mentre lui transitava. Thesocialpost.it - Francesco Caputo morto dopo 11 giorni di coma: era il ciclista colpito da una portiera a Milano Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024)/TRICASE – Un drammatico incidente si è verificato a, dove, un ingegnere biomedico di 35 anni originario di Lucugnano, frazione di Tricase, ha perso la vitadiecidi agonia. Il giovane è rimasto gravemente ferito nella serata di venerdì 11 ottobre, quando, mentre era in sella alla sua bicicletta, è stato coinvolto in un incidente stradale. La tragedia è avvenuta in via Soperga, nei pressi della stazione Centrale di, poco prima delle 21.Leggi anche: Davide muore a 22 annilo schianto: 15di agonia, il dolore della famiglia La dinamica dell’incidente Secondo quanto riportato,, che stava utilizzando una bicicletta in sharing del servizio bikeMi, si è scontrato violentemente contro ladi una Citroen C3 che sarebbe stata aperta improvvisamente mentre lui transitava.

