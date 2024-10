Lanazione.it - Fidanzati truffatori col trucco del falso avvocato. Arrestati dopo il raggiro

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Siena, 22 ottobre – La polizia ha recuperato in A1 numerosi gioielli in oro e 1.500 euro in contanti, frutto di una truffa ad un’anziana signora avvenuta nella provincia di Siena. I presunti autori della truffa sono stati fermati dalla polizia stradale di Arezzo-Battifolle quando hanno fatto sostare per un normale controllo un’auto con due persone a bordo, al casello di Valdichiana. Gli occupanti, un ragazzo di 27 anni e la fidanzata di 19, sono sembrati subito agitati e le loro spiegazioni riguardo ai motivi del viaggio troppo vaghe e discordanti. La ragazza, inoltre, avrebbe potuto corrispondere alla descrizione di una presunta giovane truffatrice che poche ore prima in provincia di Siena si era presentata a casa di un’anziana signora, la quale si era resa conto di essere stata raggirata e si era rivolta alle forze dell’ordine.