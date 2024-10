Festival del turismo attivo in Abruzzo: 8 eventi per scoprire la cultura e la gastronomia locale (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 26 ottobre 2023 prende avvio l’edizione 2024 di “Active Abruzzo“, un’iniziativa promossa da CNA turismo, volta a valorizzare il turismo esperienziale nelle splendide località della regione. Con un programma ricco di attività, convegni e incontri, l’evento si propone di esaltare le bellezze naturali, l’enogastronomia di qualità e l’artigianato artistico, contribuendo così a sostenere il mercato turistico locale. L’Aquila, designata Capitale italiana della cultura nel 2026, sarà il fulcro di questo Festival di quattro weekend che culmineranno a metà dicembre. Il valore della cultura e delle diverse esperienze territoriali Il progetto “Active Abruzzo” è concepito per mettere in risalto la varietà dei territori e delle esperienze che l’Abruzzo ha da offrire. Gaeta.it - Festival del turismo attivo in Abruzzo: 8 eventi per scoprire la cultura e la gastronomia locale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 26 ottobre 2023 prende avvio l’edizione 2024 di “Active“, un’iniziativa promossa da CNA, volta a valorizzare ilesperienziale nelle splendide località della regione. Con un programma ricco di attività, convegni e incontri, l’evento si propone di esaltare le bellezze naturali, l’enodi qualità e l’artigianato artistico, contribuendo così a sostenere il mercato turistico. L’Aquila, designata Capitale italiana dellanel 2026, sarà il fulcro di questodi quattro weekend che culmineranno a metà dicembre. Il valore dellae delle diverse esperienze territoriali Il progetto “Active” è concepito per mettere in risalto la varietà dei territori e delle esperienze che l’ha da offrire.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ballarò Buskers - a Palermo il Festival di Arti di Strada si schiera contro il turismo di massa : “Abitanti espulsi dai propri quartieri” - Quest’anno il Festival lancia una riflessione: su quale forma di sviluppo socioeconomico sta investendo la città? Il quartiere di Ballarò rischia di perdere la sua storica anima di luogo accogliente e inclusivo, punto d’incontro di una comunità cosmopolita che da sempre permette la commistione di individui di origini, religioni e culture diverse. (Ilfattoquotidiano.it)

Un film sul turismo balneare nell’Adriatico trionfa al Pianeta Mare Festival. Menzione per “Flegrea” - “Immerse nell’acqua salmastra di una laguna indiana la cui biodiversità potrebbe venire stravolta, le protagoniste aiutano senza sicumera ideologica lo spettatore a comprendere come devastare le civiltà, i mestieri, le risorse tradizionali non sia mai la scelta giusta per lo sviluppo economico”. Una menzione speciale assegnata per l’interpretazione della giovane napoletana Federica Barreca “per ... (Ildenaro.it)

Cina : festival del turismo porta espansione dei consumi a Shanghai - Il festival di quest’anno, inaugurato il 14 settembre, ha generato un consumo turistico totale di 92,4 miliardi di yuan (circa 13 miliardi di dollari), con un aumento del 4,2% rispetto all’edizione precedente. Lodando l’espansione della politica cinese di esenzione dal visto, l’artista ha affermato che ha dato agli artisti stranieri piu’ tempo per le prove e le visite turistiche. (Romadailynews.it)