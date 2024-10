Fatture false per quasi 18 milioni di euro, un arresto nel Tigullio (Di martedì 22 ottobre 2024) Un giro di false Fatture per quasi 18 milioni di euro. I finanzieri della Spezia ha condotto in carcere due persone, di cui una residente a Rapallo, ipotizzando l'esistenza di un'associazione a delinquere, creata dai due, che coinvolgeva 24 soggetti e 13 società tra Liguria, Toscana ed Emilia Genovatoday.it - Fatture false per quasi 18 milioni di euro, un arresto nel Tigullio Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un giro diper18di. I finanzieri della Spezia ha condotto in carcere due persone, di cui una residente a Rapallo, ipotizzando l'esistenza di un'associazione a delinquere, creata dai due, che coinvolgeva 24 soggetti e 13 società tra Liguria, Toscana ed Emilia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Blitz della Guardia di Finanza della Spezia : due arresti per frode fiscale e l’emissione di fatture false - L’influenza di società di origine cinese Tra i soggetti coinvolti nell’inchiesta si trovano anche quattro cittadini di origine cinese, i quali ricoprivano ruoli di amministratori in aziende con sede a Prato. La Guardia di Finanza ha evidenziato come l’importo che emerge da questa operazione possa rappresentare solo una parte di un giro d’affari molto più vasto, il quale potrebbe coinvolgere ... (Gaeta.it)

In due anni 18 milioni di euro - scoperto un imponente giro di fatture false : due arresti -  Le persone arrestate sono Yuri Fergemberger, 41 anni residente a Rapallo, e Paolo Spadoni, 54enne spezzino. Contestualmente all’arresto, sono state effettuate perquisizioni in diverse località , tra cui La Spezia, Rapallo, Prato e altre città dell'Emilia Romagna. 000 euro attraverso una piattaforma online gestita da Mediocredito Centrale S. (Lanazione.it)

Emette false fatture per "mediare" su un suo debito - rinviato a giudizio per tentata estorsione - Avrebbe tentato una via “legale” per bloccare la richiesta di saldare canoni d'affitto non pagati e la risoluzione del contratto di affitto di un locale a Venezia. Ma le fatture di cui richiedeva il pagamento e per le quali era riuscito a pignorare i conti correnti di A.F., un imprenditore... (Trevisotoday.it)