Elezioni regionali, a Perugia è possibile votare da casa in caso di malattia: ecco come fare, il termine è il 28 ottobre (Di martedì 22 ottobre 2024) In occasione delle Elezioni del presidente della giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria che si svolgeranno il 17 e 18 novembre, si ricorda che sono ammessi al voto domiciliare gli elettori:“affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui Perugiatoday.it - Elezioni regionali, a Perugia è possibile votare da casa in caso di malattia: ecco come fare, il termine è il 28 ottobre Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) In occasione delledel presidente della giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria che si svolgeranno il 17 e 18 novembre, si ricorda che sono ammessi al voto domiciliare gli elettori:“affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui

Elezioni regionali - Orlando : "Si scrive Bucci ma si legge Toti - nelle sue liste gli stessi candidati indagati" - "Si scrive Bucci, si legge Toti. Ma non siete stanchi di tutto questo? Lo stesso assessore alla sanità, gli stessi candidati indagati per corruzione, le stesse scelte miopi che renderanno la Liguria terreno di conquista della grande distribuzione a discapito dei piccoli commercianti e dei... (Genovatoday.it)

Elezioni regionali - c'è una quarta lista in corsa : candidato presidente il "no-vax" Luca Teodori - Si chiama "Lealtà, Coerenza, Verità" la quarta opzione per le regionali in Emilia-Romagna del 17 e 18 novembre. Con oltre 5.000 firme raccolte nelle province di Bologna, Parma, Reggio Emilia, Modena, Forlì-Cesena, Rimini e Ferrara, la lista 'anti-sistema' guidata dall'attivista no vax Luca... (Riminitoday.it)

Elezioni regionali - spunta un quarto candidato : è il "no-vax" Luca Teodori - Con la chiusura dei termini per la presentazione delle candidature alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre, è stata ufficializzata la partecipazione di un quarto candidato alla presidenza della Regione. Oltre a centrodestra, centrosinistra e sinistra radicale ci sarà anche una lista del... (Ravennatoday.it)