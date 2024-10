.com - Eccellenza / Montefano e Atletico Mariner: Manisera e Fusco sollevati dalla guida tecnica

(Di martedì 22 ottobre 2024) Per gli ormai ex tecnici dei viola e deios, fatali gli sviluppi della settima giornata. Al primo esonero stagionale, quello di Aiellopanchina dell’Alma Fano un mese fa, si aggiungono quelli diVALLESINA, 22 ottobre 2024 – Troppi giri a vuoto pered. Con una nota ufficiale, arrivata a distanza di poche ore l’una dall’altra, i due club hanno ufficializzato la cessazione del rapporto professionale con i rispettivi tecnici Lucae Salvatore. Per entrambi, stesse fatali motivazioni che possono estrarsi dall’ultima di campionato: i viola avevano perso 1-0 in casa contro il Monturano Campiglione, mentre gli ascolani, altrettanto internamente, sono stati travolti dalle cinque reti del K Sport.