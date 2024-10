Don’t Move, il nuovo thriller di Netflix: trama e quando esce (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo il primo ansiogeno trailer presentato alla Geeked Week, è pronto ad approdare su Netflix il tanto atteso survival-thriller intitolato “Don’t Move”. Il film, girato in Bulgaria e scritto a quattro mani da T.J. Cimfel e David White, è diretto da Adam Schindler (“Shut In”) e Brian Netto Europa.today.it - Don’t Move, il nuovo thriller di Netflix: trama e quando esce Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo il primo ansiogeno trailer presentato alla Geeked Week, è pronto ad approdare suil tanto atteso survival-intitolato “”. Il film, girato in Bulgaria e scritto a quattro mani da T.J. Cimfel e David White, è diretto da Adam Schindler (“Shut In”) e Brian Netto

Woman of the Hour : la recensione del true crime thriller di Netflix - Woman of the Hour | In foto (da sinistra a destra) la giovane attrice Autumn Best (nei panni di Amy) e Daniel Zovatto (Rodney) in Woman of the Hour. Se questo può essere vero in parte, dall’altra rende il film estremamente cinico e sconfortante. Cinefilos. Leah Gallo Netflix © 2024. Kendrick conquista dietro la macchina da presa con la stessa maestria che dimostra sullo schermo Woman of the ... (Cinefilos.it)

Perché It's what's inside - un thriller strano - dai toni horror - su identità e rapporti - è un must di Netflix - Presentato per la prima volta al Sundance Film Festival nel gennaio del 2024 e poi al SXSW nel marzo dello stesso anno, il film – prodotto con un budget ridottissimo di soli 2,5 milioni di dollari – è sbarcato su Netflix il 4 ottobre e, da allora, è fermo in classifica tra i prodotti più visti in piattaforma. (Gqitalia.it)

In attesa di “The Diplomat 2” : le 10 migliori serie tv thriller politico da guardare su Netflix - Un giorno, decide di unirsi alla campagna politica di Oh Kyung-Sook, un’avvocata per i diritti umani spesso in contrasto con il gruppo Eunsung, per diventare sindaco di Seul. Fin dall’inizio viene chiarito come gli eventi storici non siano una priorità per la serie, che ”è basata su una storia vera, eppure niente di tutto ciò è realmente accaduto”, come ha dichiarato al portale tedesco Die ... (Urbanpost.it)