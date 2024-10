Disastro maltempo, le Misericordie toscane al lavoro nel bolognese (Di martedì 22 ottobre 2024) Firenze, 22 ottobre 2024 – Prosegue senza sosta l'impegno dei volontari delle Misericordie toscane nel bolognese, territorio in ginocchio per i gravi danni causati dal maltempo. Mentre si avviano alla conclusione gli interventi nelle zone toscane colpite dalle alluvioni, in Emilia il lavoro dei volontari continua a essere fondamentale per riportare al più presto la situazione sotto controllo. Dal fine settimana scorso, circa 80 volontari toscani, inseriti nella colonna nazionale delle Misericordie attivata dal dipartimento nazionale di Protezione Civile, sono operativi ogni giorno sia al Centro di coordinamento emergenze di Pistoia che nei territori maggiormente colpiti dagli allagamenti. Lanazione.it - Disastro maltempo, le Misericordie toscane al lavoro nel bolognese Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Firenze, 22 ottobre 2024 – Prosegue senza sosta l'impegno dei volontari dellenel, territorio in ginocchio per i gravi danni causati dal. Mentre si avviano alla conclusione gli interventi nelle zonecolpite dalle alluvioni, in Emilia ildei volontari continua a essere fondamentale per riportare al più presto la situazione sotto controllo. Dal fine settimana scorso, circa 80 volontari toscani, inseriti nella colonna nazionale delleattivata dal dipartimento nazionale di Protezione Civile, sono operativi ogni giorno sia al Centro di coordinamento emergenze di Pistoia che nei territori maggiormente colpiti dagli allagamenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo : Misericordie e Pubbliche Assistenze toscane in campo per l’Emilia Romagna - I volontari arrivano da San Miniato (Pisa), Massa, Empoli (Firenze), Prato, Livorno, Quarrata (Pistoia), Borgo a Mozzano (Lucca), Crespina (Pisa), Montemurlo (Prato), Impruneta e Barberino Tavarnelle (Firenze). Ventitré in tutto i fratelli e le sorelle della Misericordia che hanno varcato l’Appennino. (Lanazione.it)

Le Misericordie toscane per Gaza. Ponte con la 46ma Brigata Aerea - Le Misericordie toscane nei giorni scorsi sono state impegnate in una missione di evacuazione sanitaria e umanitaria tra Italia e Egitto, per il trasporto urgente di pazienti da aree di conflitto nella striscia di Gaza a strutture ospedaliere sicure in Toscana e Emilia-Romagna. L’evacuazione è stata condotta con il supporto di due velivoli militari: un C-130j dell’Aeronautica Militare e un Atr-72 ... (Lanazione.it)