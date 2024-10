Gaeta.it - Denuncia per falsa attestazione in cantiere a Genova: controlli Asl3 sul nuovo Palasport

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di irregolarità nel settore edile ha avuto luogo a, dove questa mattina idegli ispettori dellasi sono trasformati in una questione di sicurezza e legittimità. Un operaio si è ritrovato coinvolto in un’accusa di, mentre i tecnici del nucleo PSAL, preposti alla prevenzione della salute e alla vigilanza sugli ambienti di lavoro, hanno messo in atto un’operazione di monitoraggio in uno dei cantieri del, situato nell’area del Waterfront. Questi eventi sollevano interrogativi sulle pratiche lavorative e la necessità di vigilanza in questo settore. Idellae le irregolarità riscontrate Gli ispettori dellahanno avviato una serie dinei cantieri delcon l’intento di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e salute per i lavoratori.