Delio Rossi | L’Inter favorita per lo scudetto il Napoli può solo inseguire

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’opinione disulla corsa: Inter in vantaggio,indietroè intervenuto nel programma radiofonico “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio, per esprimere la sua opinione sulla lotta per loin Serie A. L’ex allenatore ha indicatocome laprincipale, lasciando alun ruolo da inseguitore. “Sicuramenteè la squadra più forte in assoluto in questo momento,” ha affermatosenza mezzi termini. “Ha una rosa profonda e ben strutturata, con giocatori di qualità in ogni reparto.ha continuità, esperienza e un allenatore che sa come gestire la pressione in queste situazioni.