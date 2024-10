Da 56 anni si vedono ogni giovedì (sempre) in un pub di Sheffield: la loro storia è virale (Di martedì 22 ottobre 2024) Immaginate di avere lo stesso gruppo di amici da quando avevate poco più di vent’anni. Di condividere risate, sogni, preoccupazioni e un boccale di birra ogni singolo giovedì per oltre mezzo secolo. Sembra un’impresa impossibile, eppure è la realtà di un gruppo di amici che da 56 anni si ritrova puntualmente nel pub White Swan. Si tratta di Paul Haynes, Bill Munden, Ken King, Peter Thirlwall, Brian Ayres e Dick Cotton, tutti ottantenni che, dall’ormai lontano 1968, non hanno mai mancato il loro appuntamento settimanale. Questa tradizione è iniziata grazie a Ken e Paul, allora studenti, che si riunivano per giocare a golf e bere una pinta di birra, oggi diventata analcolica per il raggiungimento di ovvi limiti di età. Con il tempo, poi, il numero dei membri è cambiato, considerando le normali vicissitudini della vita. Cultweb.it - Da 56 anni si vedono ogni giovedì (sempre) in un pub di Sheffield: la loro storia è virale Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Immaginate di avere lo stesso gruppo di amici da quando avevate poco più di vent’. Di condividere risate, s, preoccupazioni e un boccale di birrasingoloper oltre mezzo secolo. Sembra un’impresa impossibile, eppure è la realtà di un gruppo di amici che da 56si ritrova puntualmente nel pub White Swan. Si tratta di Paul Haynes, Bill Munden, Ken King, Peter Thirlwall, Brian Ayres e Dick Cotton, tutti ottantenni che, dall’ormai lontano 1968, non hanno mai mancato ilappuntamento settimanale. Questa tradizione è iniziata grazie a Ken e Paul, allora studenti, che si riunivano per giocare a golf e bere una pinta di birra, oggi diventata analcolica per il raggiungimento di ovvi limiti di età. Con il tempo, poi, il numero dei membri è cambiato, considerando le normali vicissitudini della vita.

