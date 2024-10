Clan Ferrara-Cacciapuoti, sequestrati ristorante e sushi-bar del boss (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiHanno un valore commerciale pari a 600mila euro i due ristoranti riconducibili a Francesco Ferrara, elemento di spicco del Clan Ferrara-Cacciapuoti, arrestato lo scorso anno e attualmente detenuto a Vicenza, sequestrati a Villaricca, in provincia di Napoli, dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli. I finanzieri hanno notificato un decreto emesso dal gip di Napoli su richiesta della Dda (pm Maria Sepe e Simona Rossi) nell’ambito di indagini che hanno già consentito di contestare a Ferrara, già rinviato a giudizio, il reato di associazione mafiosa. I ristoranti i questione si chiamano “Pacos novantapuntoventi” (che ha una media di 400 coperti a sera nel weekend e circa 120 nei restanti giorni della settimana) e il ristorante di cucina giapponese “1Q84”. Anteprima24.it - Clan Ferrara-Cacciapuoti, sequestrati ristorante e sushi-bar del boss Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiHanno un valore commerciale pari a 600mila euro i due ristoranti riconducibili a Francesco, elemento di spicco del, arrestato lo scorso anno e attualmente detenuto a Vicenza,a Villaricca, in provincia di Napoli, dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli. I finanzieri hanno notificato un decreto emesso dal gip di Napoli su richiesta della Dda (pm Maria Sepe e Simona Rossi) nell’ambito di indagini che hanno già consentito di contestare a, già rinviato a giudizio, il reato di associazione mafiosa. I ristoranti i questione si chiamano “Pacos novantapuntoventi” (che ha una media di 400 coperti a sera nel weekend e circa 120 nei restanti giorni della settimana) e ildi cucina giapponese “1Q84”.

Sequestrati sushi-bar e pizzeria a Villaricca : collegamenti con il clan Ferrara-Vacciapuoti - O. 000 euro all’anno, un importo che appare sproporzionato rispetto ai normali parametri di mercato per attività di ristorazione similari. Questi sviluppi evidenziano un quadro di attività criminale nazionale che cerca di esercitare il controllo su settori strategici dell’economia locale, come la ristorazione. (Gaeta.it)

Villaricca - arriva la sentenza per il clan Ferrara-Cacciapuoti : condannati a 156 anni di carcere - Villaricca, arriva la sentenza per il clan Ferrara-Cacciapuoti: condannati a 156 anni di carcere Gli indagati furono arrestati nel giugno […] L'articolo Villaricca, arriva la sentenza per il clan Ferrara-Cacciapuoti: condannati a 156 anni di carcere sembra essere il primo su Teleclubitalia. . Il gup del Tribunale di Napoli ha inflitto oltre 156 anni di reclusione in carcere a 16 imputati, al ... (Teleclubitalia.it)