Che brutta serata: insulti pure agli ex dirigenti (Di martedì 22 ottobre 2024) Le previsioni del tempo? Che nessuno sa in quanti mangeranno il panettone a Natale. Perché si è arrivati al tutti contro tutti: e il finale contro Verona è stato un chiaro segnale. Perché le bordate di fischi e le contestazioni non hanno salvato nessuno. Non solo la squadra. I tifosi se la sono presa anche con Elio Giuliani, ex addetto stampa della Vuelle, che fotografava le contestazioni e quindi con l’ex presidente della società Ario Costa perché secondo alcuni ancora sussurrerebbe da dietro le quinte. Tutto può essere, ma sicuramente Costa con questa squadra non ha nulla a che vedere perché è stata costruita da Sacripanti che inizialmente ha chiesto consigli a qualche vecchia volpe locale del campionato di A2, procedendo però poi per conto suo. Ario è stato tirato in ballo in maniera del tutto gratuita. Ma lo stato dell’arte è questo. Ilrestodelcarlino.it - Che brutta serata: insulti pure agli ex dirigenti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Le previsioni del tempo? Che nessuno sa in quanti mangeranno il panettone a Natale. Perché si è arrivati al tutti contro tutti: e il finale contro Verona è stato un chiaro segnale. Perché le bordate di fischi e le contestazioni non hanno salvato nessuno. Non solo la squadra. I tifosi se la sono presa anche con Elio Giuliani, ex addetto stampa della Vuelle, che fotografava le contestazioni e quindi con l’ex presidente della società Ario Costa perché secondo alcuni ancora sussurrerebbe da dietro le quinte. Tutto può essere, ma sicuramente Costa con questa squadra non ha nulla a che vedere perché è stata costruita da Sacripanti che inizialmente ha chiesto consigli a qualche vecchia volpe locale del campionato di A2, procedendo però poi per conto suo. Ario è stato tirato in ballo in maniera del tutto gratuita. Ma lo stato dell’arte è questo.

