Zon.it - Campagna, arrestata la donna responsabile dell’incidente che tolse la vita a due carabinieri

(Di martedì 22 ottobre 2024) La Squadra Mobile di Salerno, insieme alla Direzione Centrale Polizia Stradale di Roma e al Gabinetto Centrale di Polizia Scientifica, ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di L.N., indagata per omicidio stradale plurimo aggravato. La misura, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, riguarda il drammatico incidente avvenuto il 6 aprile 2024 a, in cui persero laduee un altro automobilista. L’incidente L’incidente, avvenuto sulla SS91 in via Calli, ha visto coinvolta una pattuglia deie una Range Rover Evoque, condotta dall’indagata, che, secondo la ricostruzione della Procura, viaggiava ad una velocità compresa tra 128 e 133 km/h, superando di 64 km/h il limite consentito.