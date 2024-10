Cambio al vertice dell'Unione Valdera: la nuova presidente è Arianna Buti (Di martedì 22 ottobre 2024) E’ ufficiale. Arianna Buti, sindaco del Comune di Buti è la nuova presidente dell’Unione Valdera. Le neo presidente che succede a Mirko Terreni è stata eletta all’unanimità dai colleghi dei Comuni che fanno parte dell’Unione, ovvero Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari Pisatoday.it - Cambio al vertice dell'Unione Valdera: la nuova presidente è Arianna Buti Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) E’ ufficiale., sindaco del Comune diè la. Le neoche succede a Mirko Terreni è stata eletta all’unanimità dai colleghi dei Comuni che fanno parte, ovvero Bientina,, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il sindaco di Buti Arianna Buti eletta è la nuova Presidente dell’Unione Valdera - Sono davvero onorata dell’incarico che mi è stato conferito e lavorerò con impegno e dedizione per ripagare la fiducia che mi è stata accordata. Una sfida che parte, prima di tutto, da una riorganizzazione della struttura amministrativa che deve essere in grado di erogare servizi di qualità, valorizzando le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio, garantendo pari opportunità e alta ... (Lanazione.it)

Truffa sui contributi Ue a Treviso - cooperativa agricola si appropria di 112mila euro : denunciato il presidente - Questo finalizzato al sostegno della produzione agro-alimentare per l’anno 2021, non lo ha erogato agli agricoltori che avevano diritto a riceverlo, circa 150, trattenendolo indebitamente. I finanzieri, dopo aver verificato la legittimità della società querelante a ottenere il contributo comunitario in base alla domanda presentata alla Regione Veneto, hanno interessato l’Agenzia Veneta per i ... (Ilrestodelcarlino.it)