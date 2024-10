Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juventus, è ufficiale il rinnovo con Perin e nuovo nome in attacco

(Di martedì 22 ottobre 2024) Mattiae la, ancora insieme. Il portiere classe ’92 ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno che però verrà presto prolungato. Come anticipato da Fabrizio Romano, infatti, l’estremo difensore ex Genoa firmerà ilfino al 30 giugno 2027, con l’annuncio atteso già nelle prossime ore.firma ilIn bianconero dal 2018, fino al 2021 Mattiaha vestito la maglia del Genoa ma da tre anni è rientrato stabilmente allavestendo i panni di secondo. Quest’anno ha già raccolto tre gettoni di presenza tra campionato e Champions League, con due clean sheet su due in Serie A. C’è Zirkzee per il futuro? Giuntoli continua a ragionare e a lavorare in entrata per garantire a Thiago Motta una rosa all’altezza.