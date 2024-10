Bublik perde il controllo pure a Basilea: distrugge una racchetta, non vince più un game e si ritira (Di martedì 22 ottobre 2024) Il tennista kazako ancora una volta è andato in escandescenza in campo e sul 4-0 del terzo set in favore di van de Zandschulp, nel primo turno dell'ATP 500 di Basilea, ha deciso di ritirarsi. Fanpage.it - Bublik perde il controllo pure a Basilea: distrugge una racchetta, non vince più un game e si ritira Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il tennista kazako ancora una volta è andato in escandescenza in campo e sul 4-0 del terzo set in favore di van de Zandschulp, nel primo turno dell'ATP 500 di, ha deciso dirsi.

