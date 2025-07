Francesco D’Onofrio | Ci siamo guardati con il collega ispettore e abbiamo detto ‘dobbiamo andare'

In un istante di emergenza, il coraggio ha preso il sopravvento. Francesco D’Onofrio, campione della Fijlkam e agente della Polizia di Stato a Roma, ha dimostrato che la vera forza risiede nel cuore. Dopo la devastante esplosione di via Gordiani, lui e i suoi colleghi si sono lanciati senza esitazione nel soccorso, rischiando tutto per salvare vite. La loro dedizione è un esempio luminoso di altruismo e dedizione al servizio pubblico.

Anche un karateka e campione della Fijlkam, in servizio presso la Polizia di Stato, a Roma, tra gli agenti soccorritori, a seguito della grave esplosione dell’impianto GPL, avvenuta lo scorso 4 luglio in Via Gordiani, aggiudicandosi, evidentemente, la medaglia d’oro della vita. Francesco D’Onofrio non ha esitato a prestare soccorso, insieme ai suoi corraggiosi colleghi. L’Agente, capo pattuglia della volante ‘Porta Maggiore I’, è stato ferito durante i soccorsi e ricoverato in ospedale, dove è in recupero: “Ci siamo resi conto di quello che stava effettivamente succedendo”. Ha raccontato D’Onofrio all’Adnkronos. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

