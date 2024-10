Ilrestodelcarlino.it - Brindisi a Cingoli, nozze di diamante per Nazzareno e Iolanda

(Di martedì 22 ottobre 2024) A Bachero di, nel ristorante "da Antonia", hanno lietamente festeggiato i loro sessant’anni di matrimonio i coniugiToccaceli eGlorio (insieme nella foto). La coppia è riuscita a tagliare il traguardo dei dodici lustri della serena ricorrenza, celebrata come "di". Hanno reso gioioso il compleanno nuziale dile affettuose testimonianze ricevute dalle figlie Marzia e Danila, con quelle dei generi Nunzio e Renzo, e dei nipoti Martina, Nadia, Diego ed Enrico. Innumerevoli gli auguri ricevuti dalla coppia cingolana, e propizi agli auspici per una ancora lunga e felice vita coniugale, dopo questo traguardo ambito e per niente facile da raggiungere. g. cen.