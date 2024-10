Blinken incontra Netanyahu a Gerusalemme: “Ora puntare alla pace a Gaza e in Libano. Scioccati dal tentato omicidio del premier” (Di martedì 22 ottobre 2024) La fine della guerra deve essere la priorità. Stando almeno alle dichiarazioni, gli Stati Uniti hanno ribadito a Israele che dopo l’uccisione del leader di Hamas e ideatore dell’attacco del 7 ottobre, Yahya Sinwar, lo sforzo dello Stato ebraico e della comunità internazionale debba essere quello di mettere fine ai conflitti in Medio Oriente che hanno causato decine di migliaia di vittime innocenti e trascinato tutta la regione sull’orlo di un conflitto allargato. Ilfattoquotidiano.it - Blinken incontra Netanyahu a Gerusalemme: “Ora puntare alla pace a Gaza e in Libano. Scioccati dal tentato omicidio del premier” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La fine della guerra deve essere la priorità. Stando almeno alle dichiarazioni, gli Stati Uniti hanno ribadito a Israele che dopo l’uccisione del leader di Hamas e ideatore dell’attacco del 7 ottobre, Yahya Sinwar, lo sforzo dello Stato ebraico e della comunità internazionale debba essere quello di mettere fine ai conflitti in Medio Oriente che hanno causato decine di migliaia di vittime innocenti e trascinato tutta la regione sull’orlo di un conflittorgato.

