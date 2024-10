Binario2, Elisabetta Canalis come Jane Fonda: gli esercizi di risveglio muscolare (Di martedì 22 ottobre 2024) Elisabetta Canalis come Jane Fonda: la showgirl è apparsa il 22 ottobre durante il programma Binario2 per una lezione di fitness sui generis. Durante il programma che va in onda tutte le mattine, dal lunedì al venerdì alle 7.10 su Rai2, in diretta dalla Stazione Tiburtina, condotto da Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini, la showgirl sarda si è infatti collegata dal salotto della sua casa di Los Angeles (dov’erano da poco passate le 22). Tra stretching, ironia e risate, Canalis ha provato a insegnare un risveglio muscolare a conduttori e pubblico da casa. www.raiplay.it Lapresse.it - Binario2, Elisabetta Canalis come Jane Fonda: gli esercizi di risveglio muscolare Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024): la showgirl è apparsa il 22 ottobre durante il programmaper una lezione di fitness sui generis. Durante il programma che va in onda tutte le mattine, dal lunedì al venerdì alle 7.10 su Rai2, in diretta dalla Stazione Tiburtina, condotto da Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini, la showgirl sarda si è infatti collegata dal salotto della sua casa di Los Angeles (dov’erano da poco passate le 22). Tra stretching, ironia e risate,ha provato a insegnare una conduttori e pubblico da casa. www.raiplay.it

