Benevento Next Gen, prosegue la preparazione in vista dell'inizio del campionato

Tempo di lettura: 2 minutiLa Benevento Next Gen sta completando la preparazione per l'inizio del campionato di Terza Categoria Benevento, che dovrebbe cominciare nel weekend del 2 e 3 Novembre. In attesa che la Lega Nazionale Dilettanti definisce la composizione dei due gironi con le formazioni sannite ed il calendario delle gare, i giovanissimi sono al lavoro agli ordini del tecnico Gerardo Russo. Tanti i ragazzi che hanno risposto all'appello della neonata società, che si è imposta come mission lo sviluppo dei giovani Under 23 che vogliono cimentarsi un un campionato dilettantistico dopo aver fatto la trafila nei tornei giovanili. Soddisfatto il promotore Alessandro Pepe, Referente nazionale comunicazione, marketing, promozione e sviluppo per CNS Libertas: "La preparazione procede, siamo entusiasti del gruppo di ragazzi che si è costituito.

Benevento-Juventus Next Gen - le pagelle : Simonetti protagonista - Prisco è l’amico geniale - Viscardi 6 – Spinge poco ma non è nelle sue corde, ma allo stesso tempo è bravo a fare valere il fisico tenendo lontani i calciatori bianconeri dall’area giallorossa. I calciatori bianconeri gli fanno il solletico. Va bene così (61? Starita 6 – Corre, sgomita, lotta e alla sua mezz’ora di gara manca solo il gol. (Anteprima24.it)

Benevento-Juventus Next Gen - le parole di Auteri : “Bravo Nunziante a riprendersi subito - contento della prova della squadra” - Queste le dichiarazioni di mister Auteri in sala stampa: CASA – “Non è che fuori abbiamo fatto brutte gare. Ha qualità e deve crescere. Nessuno ci ha obbligati a tenere i giovani. Lui non deve pensare al gol, conta il mio parere e non quello che dicono gli altri”. Successivamente ha fatto una parata importante e altri interventi di grande personalità”. (Anteprima24.it)

Benevento-Juventus Next Gen - le parole di mister Montero : “L’età non è una giustificazione” - Siamo passati dal possibile 2-0 all’1-1 e lì è cambiata la gara. Ci sono i dettagli che ti segnano le partite. La sua squadra non è stata in grado di mantenere la stessa tensione agonistica e alla fine il passivo poteva essere anche più ampio. it. BILANCIO – Le squadre che mi hanno impressionato di più sono Catania, Picerno e Cerignola. (Anteprima24.it)