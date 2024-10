Young Boys-Inter in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alle ore 21.00 di mercoledì 23 ottobre si gioca Young Boys-Inter, partita in programma per la terza giornata del girone unico della Champions League 2024-2025: ecco di seguito come seguire la gara in diretta. L’indice che segue vi porterà direttamente al paragrafo che vi Interessa. Young Boys-Inter in tv Young Boys-Inter in radio pronostico Young Boys-Inter Young Boys-Inter in tv La partita Young Boys-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva su Prime Video, il servizio di streaming video di Amazon incluso nell’abbonamento Amazon Prime. telecronisti: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Young Boys-Inter in radio La radiocronaca di Young Boys-Inter verrà trasmessa in diretta su Rai radio 1, con orario di collegamento tra i 5 e i 10 minuti prima del calcio d’inizio della gara. Potete ascoltarla cliccando sul pulsante ?? presente nel player in basso. Ascoltitv.it - Young Boys-Inter in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alle ore 21.00 di mercoledì 23 ottobre si gioca, partita in programma per la terza giornata del girone unico della Champions League 2024-2025: ecco di seguito come seguire la gara in. L’indice che segue vi porteràmente al paragrafo che viessa.in tvinin tv La partitasarà trasmessa inesclusiva su Prime Video, il servizio di streaming video di Amazon incluso nell’abbonamento Amazon Prime.: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.inLacronaca diverrà trasmessa insu Rai1, con orario di collegamento tra i 5 e i 10 minuti prima del calcio d’inizio della gara. Potete ascoltarla cliccando sul pulsante ?? presente nel player in basso.

Probabili formazioni Young Boys-Inter : terza giornata Champions League 2024/2025 - INTER – Previsto turn over. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport. Allo Stadion Wankdorf di Berna la squadra nerazzurra di Simone Inzaghi punta a rimanere imbattuta, dopo aver collezionato un pareggio esterno contro il Manchester City e la vittoria interna contro la Stella Rossa. (Sportface.it)

Inter - Quagliarella : «Con gli Young Boys non complicata. Ma bisogna giocare» - Un percorso da proseguire anche mercoledì, quando la squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata a Berna, in Svizzera, sul campo degli Young Boys. Anche e soprattutto perché arriva proprio fra due big match come quello contro la Roma in programma stasera allo stadio Olimpico e quello contro la Juventus a San Siro della prossima settimana. (Inter-news.it)

Zielinski e Asllani - rientro in Young Boys-Inter? ‘È sconsigliato’- CdS - Il secondo, invece, ha subito una botta durante l’allenamento dell’antivigilia ad Appiano Gentile e per precauzione Inzaghi ha deciso di lasciare a Milano, convocando al suo posto il baby talento del 2005 Thomas Berenbruch. Asllani e Zielinski in dubbio per Young Boys-Inter SCONSIGLIATO – Secondo il Corriere dello Sport, infatti, rimane in forte dubbio la presenza sia di Zielinski che di Asllani ... (Inter-news.it)