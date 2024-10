Young Boys-Inter, domani la partenza. Inzaghi chiede gli straordinari (Di lunedì 21 ottobre 2024) Simone Inzaghi chiede ai suoi giocatori lo straordinario in vista della sfida di mercoledì contro lo Young Boys in Champions League. L’Inter partirà nella giornata di domani con il solito iter. LAVORO – Con la vittoria sulla Roma che ha sottolineato il buon momento dell’Inter in Serie A, i nerazzurri si preparano alla delicata trasferta di Champions League a Berna contro lo Young Boys. A questo proposito Simone Inzaghi sa bene che dovrà chiedere gli straordinari ai suoi ragazzi. Sia Francesco Acerbi che Hanak Calhanoglu, nella gara contro la Roma, hanno alzato bandiera bianca. Per l’Inter saranno due assenze importante, con Henrick Mkhitaryan che dovrà fare il lavoro sporco. Insieme a lui, spazio a Davide Frattesi che scalpita da settimane e confermato anche Nicolò Barella a centrocampo. Inter-news.it - Young Boys-Inter, domani la partenza. Inzaghi chiede gli straordinari Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Simoneai suoi giocatori loo in vista della sfida di mercoledì contro loin Champions League. L’partirà nella giornata dicon il solito iter. LAVORO – Con la vittoria sulla Roma che ha sottolineato il buon momento dell’in Serie A, i nerazzurri si preparano alla delicata trasferta di Champions League a Berna contro lo. A questo proposito Simonesa bene che dovràre gliai suoi ragazzi. Sia Francesco Acerbi che Hanak Calhanoglu, nella gara contro la Roma, hanno alzato bandiera bianca. Per l’saranno due assenze importante, con Henrick Mkhitaryan che dovrà fare il lavoro sporco. Insieme a lui, spazio a Davide Frattesi che scalpita da settimane e confermato anche Nicolò Barella a centrocampo.

