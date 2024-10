WWE: Prime reazioni backstage all’annuncio di Samantha Irvin (Di lunedì 21 ottobre 2024) Come precedentemente riportato qui Samantha Irvin ha concluso la sua carriera da WWE ring announcer e lascerà la compagnia. Non solo i fan sono rimasti di sasso ma anche i produttori dello show sono rimasti senza parole. WrestleVotes ha informato tramite X che il backstage della puntata di RAW che andrà in onda stasera a Philadelphia è rimasto “genuinamente scioccato” dalle tempistiche della decisione di Samantha, per il buco che si verrà a creare alla casella ring announcer. I’m told the news of Samantha Irvin leaving the company has genuinely shocked a lot of people backstage at RAW in Philly this afternoon. Zonawrestling.net - WWE: Prime reazioni backstage all’annuncio di Samantha Irvin Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Come precedentemente riportato quiha concluso la sua carriera da WWE ring announcer e lascerà la compagnia. Non solo i fan sono rimasti di sasso ma anche i produttori dello show sono rimasti senza parole. WrestleVotes ha informato tramite X che ildella puntata di RAW che andrà in onda stasera a Philadelphia è rimasto “genuinamente scioccato” dalle tempistiche della decisione di, per il buco che si verrà a creare alla casella ring announcer. I’m told the news ofleaving the company has genuinely shocked a lot of peopleat RAW in Philly this afternoon.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WWE : Samantha Irvin lascerà la compagnia - È una notizia delle ultime ore ma sembra che la ring announcer Samantha Irvin stia per lasciare la WWE pic.twitter.com/RpkLIYkpNN— Samantha Irvin (@SamanthaTheBomb) October 21, 2024 . (Zonawrestling.net)

WWE : Polemiche su Jade e Bianca presentatrici di Bad Blood - Samantha Irvin risponde - La risposta di Samantha Irvin Samantha Irvin, annunciatrice della WWE, non è rimasta in silenzio di fronte alle critiche. La scelta di queste due superstar come conduttrici potrebbe essere un modo per la WWE di mantenerle on screen anche in mancanza di piani immediati per loro, oppure di testarle in un nuovo ruolo che possa farle crescere come performer. (Zonawrestling.net)

Samantha Irvin si difende dopo il suo ultimo post andato virale - twitter. . Da Giugno Ricochet non è più sotto contratto con la WWE mentre Samantha Irvin resta una delle figure di spicco di Raw, considerata come la ring announcer migliore di sempre. com/aHF1H14v1i— WrestlingWorldCC (@WrestlingWCC) August 1, 2024 Le reazioni Tuttavia, questo post, ha finito per portare a molte critiche. (Zonawrestling.net)