Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2024 ore 20:30 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Viabilità DEL 21 OTTOBRE 2024 ORE 20.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA NOTIZIA DELLA RIAPERTURA DELL’ A1 Roma NAPOLI. RESTANO COMUNQUE CODE TRA CAIANELO E SAN VITTORE VERSO Roma E SUALLA CASILINA CODE DALLO STQBILIMENTO FIAT A VIA LEUCIANA. PERMANGONO LE CODE PER L’INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE DAL TORRINO VERSO OSTIA. SEMPRE VERSO OSTIA CODE PER TRAFFICO DALLA COLOMBO A MEZZOCAMMINO. PER IL TRASPORTO PUBBLICO DALLE ORE 19:35 DI OGGI ALL’1 DI QUESTA NOTTE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI Roma TERMINI, LA LINEA LEONARDO EXPRESS INTERROTTA E SERVITA DA BUS. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2024 ore 20:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)DEL 21 OTTOBREORE 20.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA NOTIZIA DELLA RIAPERTURA DELL’ A1NAPOLI. RESTANO COMUNQUE CODE TRA CAIANELO E SAN VITTORE VERSOE SUALLA CASILINA CODE DALLO STQBILIMENTO FIAT A VIA LEUCIANA. PERMANGONO LE CODE PER L’INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE DAL TORRINO VERSO OSTIA. SEMPRE VERSO OSTIA CODE PER TRAFFICO DALLA COLOMBO A MEZZOCAMMINO. PER IL TRASPORTO PUBBLICO DALLE ORE 19:35 DI OGGI ALL’1 DI QUESTA NOTTE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PRESSI DELLA STAZIONE DITERMINI, LA LINEA LEONARDO EXPRESS INTERROTTA E SERVITA DA BUS.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2024 ore 19 : 45 - SI CONSIGLIA DI ANTICIPARE L’USCITA A SAN VITTORE. DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. IN A1 ROMA NAPOLI CONTINUA LA CHIUSURA PER INCIDENTE DEL TRATTO TRA CASSINO E PONTECORVO VERSO ROMA CI SONO CODE DA SAN VITTORE A CASSINO DOVE SI È OBBLIGATI AD USCIRE. (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2024 ore 19 : 15 - SULLA COLOMBO CODE PER TRAFFICO DA MEZZOCAMMINO A MALAFEDE DIREZIONE OSTIA. ALTRI DISAGI SEMPRE SULLA CASILINA CON CODE PER INCIDENTE TRA FROSINONE E FERENTINO NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO DALLE ORE 19:35 DI OGGI ALL’1 DI QUESTA NOTTE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI ROMA TERMINI, LA LINEA LEONARDO EXPRESS INTERROTTA E SERVITA DA BUS. (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2024 ore 18 : 45 - ALTRI DISAGI SEMPRE SULLA CASILINA CON CODE PER INCIDENTE TRA FROSINONE E FERENTINO NELLE DUE DIREZIONI ANDIAMO A ROMA SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE ALTEZZA FLAMINIA E TRA NOMENTANA E LA RUSTICA, IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA. DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. (Romadailynews.it)