Un tour tra Maranello e Modena alla scoperta del savoir faire italiano delle auto sportive

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Quando la redazione di Linkiesta Etc è approdata a, per la presentazione del nuovo modello Ferrari Roma Spider, siamo stati immediatamente accolti dal suono metallico e roboante dei motori V8, sfreccianticolor rosso fuoco e operai in tuta da lavoro (anche quelle rosse), che disinvoltamente passeggiavano per le stradine della città. L’odore del metallo era inebriante, pervadeva le narici e annunciava l’arrivo nella patria della Rossa. Restava fuori, invece, da “Il Cavallino” la trattoria di fronte la scuderia Ferrari, dove Enzo, il leggendario fondatore, era solito pranzare e discutere del futuro della sua azienda. Qui abbiamo assaggiato il menù curato dallo chef stellato Massimo Bottura, per poi – a stomaco pieno – addentrarci all’interno di un’azienda che di fatto è una cittadella. È talmente vasta che per visitarla serve un bus (elettrico). Museo Enzo Ferrari (MEF).