Umberto Tozzi, nuove date italiane nel 2025 per il tour d'addio

L'Ultima notte rosa the Final tour, la straordinaria tournée mondiale con cui Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live, vede l'aggiunta di ben 18 nuove date nei teatri italiani. Dopo il grande successo del debutto a giugno alle Terme di Caracalla di Roma, dei concerti outdoor – tra cui Piazza San Marco a Venezia – e dei palasport di Milano, Torino, Firenze e Bologna, si arricchisce di un nuovo capitolo con 18 nuove date nei teatri tra aprile e maggio 2025. Questi concerti saranno l'ultima occasione per il pubblico di godere il repertorio di Umberto Tozzi con la prossimità e il coinvolgimento che solo lo spazio dei teatri può dare.

Due di queste, organizzate da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita, toccano la Sicilia: il 19 maggio si...

Al via le nuove date a partire dal 1° aprile 2025 all'Auditorium del Lingotto di Torino, città d'origine di Umberto Tozzi, per poi proseguire il 4 aprile a Como al Teatro Sociale, il 5 aprile a Brescia al Teatro DisPlay, il 9 aprile a Cremona al Teatro Ponchielli, il 12 aprile Treviglio (BG) al PalaFacchetti, il 14 aprile a Milano al Teatro Arcimboldi, il 16 ...

"La malattia mi ha spinto a ripensare la mia vita. Mi sono detto 'vivi serenamente quel che ti resta - non sbatterti più'. È l'ultimo tour" : lo rivela Umberto Tozzi

Mi sono detto: 'Umberto, vivi serenamente quel che ti resta da vivere, fai quello che senti, non sbatterti più'. Da novembre si prosegue all'estero con le date previste in Svizzera, Germania, Austria, Belgio, Canada e Stati Uniti d'America.