Ucraina | Austin a Kiev tra i progressi russi e le imminenti elezioni Usa Adnkronos

Kiev, 21 ott. (Adnkronos) - Lloyd Austin è giunto a Kiev stamattina. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti è arrivato in un momento cruciale per l'Ucraina, che nella guerra contro la russia dipende dagli aiuti Usa, che a sua volta sono condizionati dal risultato delle imminenti elezioni presidenziali, mentre la russia continua a fare piccoli ma costanti progressi sul campo di battaglia. Austin incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky e il ministro della Difesa Rustem Umerov nel corso della sua permanenza a Kiev, proprio per discutere delle esigenze militari dell'Ucraina e di come gli Stati Uniti possano continuare a sostenere l'esercito del Paese l'anno prossimo.

