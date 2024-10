Lettera43.it - Ubs cede il 50 per cento di Swisscard: l’unico proprietario diventa American Express

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)ha acquisito il 50 perdida Ubs. Si tratta della società specializzata nella forniture di carte di credito che il gigante svizzero aveva ereditato un anno fa. Nel giugno 2023, infatti, Ubs ha salvato Credit Suisse e con essa anche. Adesso quest’ultima sarà interamente controllata da. La vendita, come spiegato in un comunicato ufficiale, è arrivata perché l’emissione di carte di credito «non è in linea con l’attuale configurazione operativa e le priorità strategiche» della banca. Una filiale Credit Suisse a Zurigo (Getty Images).Ai clienti Credit Suisse una nuova carta entro il 2025 Come spiegato da Milano Finanza, con la cessionecontinuerà a emettere tessere con le licenze, Mastercard e Visa e si occuperà ancora della gestione degli affari svizzeri della controllante.