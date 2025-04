Kalulu Juve nessuno come lui in Serie A La sorprendente statistica sul difensore bianconero

Pierre Kalulu è il giocatore che ha percorso la maggiore distanza con movimento palla al piede nella Serie A 2024/2025: 6 kilometri e 400 metri. Questa sera il difensore in prestito dal Milan sarà ancora titolare nella difesa a tre di Tudor. Kalulu ha convinto tutti, il suo futuro è già deciso: il classe 2000 verrà riscattato a titolo definitivo dal Milan e diventerà a tutti gli effetti un calciatore della Juventus.

Kalulu - l’ex Milan parla del suo arrivo in rossonero ai microfoni della Juve

Kalulu, ex difensore del Milan, ha parlato ai media della Juve in una lunga intervista, dove non ha potuto fare a meno di parlare della sua esperienza in rossonero. Pierre Kalulu si racconta a ...

Mercato Juve : da Kalulu a Conceicao - passando per Kolo Muani e Renato Veiga. Novità sul futuro dei calciatori in prestito

di Redazione JuventusNews24Mercato Juve: da Kalulu a Conceicao, passando per Kolo Muani e Renato Veiga. Di seguito tutte le novità sul futuro dei calciatori in prestito Nella rosa della Juve sono ...

Convocati Juve per il Verona : la decisione ufficiale su Kalulu! Sette assenti per Motta : la lista completa per il match dell’Allianz Stadium!

di Redazione JuventusNews24Convocati Juve per il Verona: Motta ne perde 7 per il match contro il Verona. Ecco la lista ufficiale, che annovera un recupero: la lista completa! È stata resa nota la ...

() Kalulu l’oggetto del desiderio per aprire un nuovo ciclo | Deciso a sorpresa il suo futuro: nessuno se lo aspettava - Svelato il futuro di Pierre Kalulu, alla Juventus fino al termine della stagione. Ecco dove giocherà il difensore francese.

(Da una nota di jmania.it si apprende che:) Kalulu ha convinto la Juventus: pronto il riscatto dal Milan a queste cifre - Non ci sono più dubbi: Pierre Kalulu verrà riscattato dal Milan. Cristiano Giuntoli e il suo gruppo di lavoro ha individuato in lui un punto fermo su cui costruire la Juventus del futuro. A fine ...

(Risulta da fonti di msn.com che:) Kalulu sì, il resto è un grande dubbio: le manovre Juve sui riscatti - Il cartellino del difensore verrà rilevato dal Milan per 14 milioni: il club bianconero ha già comunicato la sua decisione ...