Premier League LIVE alle 13 30 | subito il City per la rincorsa Champions Poi Aston Villa e Arsenal

Comincia la 32a giornata di Premier League con ben cinque partite che andranno in scena nella giornata di oggi. Si parte subito alle 13.30

Premier League LIVE : poker di Liverpool e Bournemouth - gol di Tonali e Calafiori

In attesa di Manchester City-Chelsea delle 18:30, piatto forte della 23esima giornata di Premier League, alle 16:00 scendono in campo dieci...

Premier League : poker del Liverpool - Bournemouth-Nottingham 5-0. Tonali segna contro Juric - Calafiori decisivo

In attesa di Manchester City-Chelsea delle 18:30, piatto forte della 23esima giornata di Premier League, alle 16:00 scendono in campo dieci...

Nessuna sanzione dovuta in quanto i club della Premier League rispettano le regole del PSR

2025-01-14 13:02:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: La Premier League ha dichiarato che i suoi membri sono attualmente conformi ...

(L’agenzia calciomercato.com ha pubblicato che:) Premier League, LIVE dalle 13.30: subito il City per la rincorsa Champions. Poi Aston Villa e Arsenal - Comincia la 32a giornata di Premier League con ben cinque partite che andranno in scena nella giornata di oggi. Si parte subito alle 13.30 con il Manchester Ci.

(Risulta da fonti di msn.com che:) Premier League, LIVE dalle 20.45: subito Manchester City-Leicester e il Newcastle. Alle 21 il derby di Liverpool - 30a giornata di Premier League che continua nella serata di oggi con ben sei partite, di cui cinque in contemporanea. Si parte alle ore 20.45, con il Manchester Ci.

(Risulta da fonti di talksport.com che:) Premier League LIVE: Salah and Van Dijk contract boost, Villa beaten by PSG, Postecoglou speaks on future - The Premier League season run-in is well underway and we're now in a busy week of domestic and European action. Leicester City set an unwanted record on Monday as they fell to an eighth ...