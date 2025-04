Domanda sbagliata al concorso della scuola prova da rifare per migliaia di candidati

concorso Pnrr 2 della scuola e il ministero prevede una prova suppletiva. La Domanda in questione riguarda a chi viene attribuita ?la diffusione di. Ilgazzettino.it - Domanda sbagliata al concorso della scuola, prova da rifare per migliaia di candidati Leggi su Ilgazzettino.it VENEZIA - Un quesito sbagliato alPnrr 2e il ministero prevede unasuppletiva. Lain questione riguarda a chi viene attribuita ?la diffusione di.

Concorso docenti - refuso nella domanda di informatica? Adobe “Premiere” - “Premium” o “Pro”? Cerchiamo di fare chiarezza

Durante le prove scritte del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, svoltesi dal 25 al 27 febbraio 2025, sono stati segnalati presunti errori o refusi nelle domande e nelle opzioni di risposta. ...

Concorso docenti PNRR 2 : la PROVA ORALE. Convocazione - estrazione traccia - lezione simulata + domanda disciplinare

Bando concorso docenti: il secondo previsto per la fase transitoria, PNRR conclusa il 31 Dicembre 2024 è stato pubblicato l'11 dicembre sia per infanzia primaria che secondaria. Riguarda sia i posti ...

Concorso Maeci per 200 diplomati : bando - chi può partecipare - prove e domanda

Il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 200 lavoratori in ruoli non dirigenziali, a ...

